ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス

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ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウスブラックボーダー6600円試着して、水通ししました2023SSJOURNALSTANDARDrelume◆程よいボリュームのラッフルがアクセントになった1枚でサマになるブラウスが登場。インドコットンを100％使用した、軽やかでさらりとした優しい肌触り。素材そのものがナチュラルな風合いの為、シワが出来ても気にならないのが嬉しいポイント。透け過ぎない上品なシアー感があり、通気性も抜群なので夏に涼しくご着用いただけます。デザインが映えるので、いつもの服にプラスするだけでコーディネートをブラッシュアップしてくれます。シンプルなボトムスと合わせて綺麗目にまとめたり、デニムでカジュアルダウンさせても◎