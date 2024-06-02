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ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
商品番号 F97144450144
商品名

ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウスブラックボーダー6600円試着して、水通ししました2023SSJOURNALSTANDARDrelume◆程よいボリュームのラッフルがアクセントになった1枚でサマになるブラウスが登場。インドコットンを100％使用した、軽やかでさらりとした優しい肌触り。素材そのものがナチュラルな風合いの為、シワが出来ても気にならないのが嬉しいポイント。透け過ぎない上品なシアー感があり、通気性も抜群なので夏に涼しくご着用いただけます。デザインが映えるので、いつもの服にプラスするだけでコーディネートをブラッシュアップしてくれます。シンプルなボトムスと合わせて綺麗目にまとめたり、デニムでカジュアルダウンさせても◎
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ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
追加》コットンボイルストライプラッフルブラウス（シャツ／ブラウス ...
ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
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ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
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ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
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ジャーナルスタンダードレリュームコットンボイルストライプラッフルブラウス
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新品未使用 コットンボイルストライプラッフルブラウス 完売
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