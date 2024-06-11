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Acne Studios レディースカットソー　シルク100%
商品番号 U97914130426
商品名

Acne Studios レディースカットソー　シルク100%
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AcneStudiosレディースカットソーです。数年前セールで購入しました。袖のところがかっちりなっていて着用したときボリュームが出て可愛いです。お気に入りですが今回から出品します。●サイズ：タグ表記サイズ34●素材：シルク　100%●状態：4〜5回着用しました。右下あたり少し汚れあり。ほつれなどはありません。お手入れは常クリーニングに出して保管しておりましたが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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