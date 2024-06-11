Acne Studios レディースカットソー　シルク100%

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商品詳細
AcneStudiosレディースカットソーです。数年前セールで購入しました。袖のところがかっちりなっていて着用したときボリュームが出て可愛いです。お気に入りですが今回から出品します。●サイズ：タグ表記サイズ34●素材：シルク 100%●状態：4〜5回着用しました。右下あたり少し汚れあり。ほつれなどはありません。お手入れは常クリーニングに出して保管しておりましたが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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