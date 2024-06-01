UNITED TOKYO アシメレイヤーリネンライクブラウス

UNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウアシメレイヤーリネンライクブラウス定価：9,900円1〜2回着用の後、保管しておりました。シワになりにくい生地なので、状態は良いと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。デザインが少し個性的で出番が少なく、出品させていただきます。



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