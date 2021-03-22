【週末限定値下げ】FURLA ハンドバック 美品

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商品詳細
FURLAハンドバックカーキ色昨年アウトレットにて約5万円で購入保証書あり2回ほど使用しましたが、今後使わないため綺麗なうちに出品致します。【サイズ】約横24㎝、縦18.5㎝、幅10.5㎝、持ち手の長さ約28㎝6枚目によく見ると分かるキズ有。ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。即購入可能
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