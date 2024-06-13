CHANEL ココマークボタン付　ワンピース　ウールニット 38サイズ

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商品詳細
高島屋にて購入致しました♡中々市場に出回っていない最高級のCHANELワンピースです♡首元、足元に細部までこだわった一品です♡肩幅：約32cm身幅：約37cm総丈：約87cm袖丈：約14cm早いもの勝ちでお願い致します♡
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http://narcologia.ru/goods/navigate286430.html
http://narcologia.ru/goods/providence278494.html
シャネル ココボタン P64 コットン×シルク ニットワンピース 38 レディース アイボリー P64350
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2023年 春夏 CHANEL シャネル カーディガン ココマーク ボタン ポケット付き バイカラー #34 ライトグリーン/グリーン カシミヤ100% P75050 新品
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