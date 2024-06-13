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CHANEL ココマークボタン付　ワンピース　ウールニット 38サイズ
商品番号 X23338435490
商品名

CHANEL ココマークボタン付　ワンピース　ウールニット 38サイズ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 34,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高島屋にて購入致しました♡中々市場に出回っていない最高級のCHANELワンピースです♡首元、足元に細部までこだわった一品です♡肩幅：約32cm身幅：約37cm総丈：約87cm袖丈：約14cm早いもの勝ちでお願い致します♡
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