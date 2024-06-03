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【極美品】FENDI ストラップユー エンボス ロゴ ハンドストラップ 保存袋付
商品番号 C19522897867
商品名

【極美品】FENDI ストラップユー エンボス ロゴ ハンドストラップ 保存袋付
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 18,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディストラップユーROMAエンボスロゴレザーハンドストラップミニストラップユーハンドル取っ手保存袋付きベージュ【サイズ】幅4cm長さ37cm【状態】目立つ傷や汚れ等なく、綺麗な状態です！※写真を参考にしてください。【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。他の小物も出品してます☆°。#おはなの小物屋さん管理番号:H20230914006710000A
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit869286.html
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