【極美品】FENDI ストラップユー エンボス ロゴ ハンドストラップ 保存袋付

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商品詳細
FENDIフェンディストラップユーROMAエンボスロゴレザーハンドストラップミニストラップユーハンドル取っ手保存袋付きベージュ【サイズ】幅4cm長さ37cm【状態】目立つ傷や汚れ等なく、綺麗な状態です！※写真を参考にしてください。【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。他の小物も出品してます☆°。#おはなの小物屋さん管理番号:H20230914006710000A
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit869286.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce11455.html
http://narcologia.ru/goods/reflector432164.html
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