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【新品】trefle+1 パールボンディングジレ 黒
商品番号 D38264799988
商品名

【新品】trefle+1 パールボンディングジレ 黒
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレフルプラスワンtrefle+1パールボンディングジレ黒　ブラック使うつもりでタグなしですが、新品未使用です。web購入後、写真のようにビニールで包んで大切に保管しておりました。■品質[表地]ポリエステル65％／レーヨン35％[裏地]ポリエステル65％／レーヨン35％■サイズF／肩幅　39cm／身幅　53cm／総丈　95cm(後身頃99cm)カラー···ブラック定価16500円　※折り畳んで梱包させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/ordering327579.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic491012.html
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