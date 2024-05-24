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ヴィヴィアンウエストヴッド　ウール　マフラー　チェック　ブルー
商品番号 J48731866048
商品名

ヴィヴィアンウエストヴッド　ウール　マフラー　チェック　ブルー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストヴッドウール　マフラーチェックマフラーカラー　ブルー系チェックマフラー、オーブ柄がとてもかわいいです。一目惚れして購入しました。目立った汚れなしあくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。またすり替え防止のため返品は受けません。購入前に質問等ありましたお願いします。
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