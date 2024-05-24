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商品詳細
ヴィヴィアンウエストヴッドウール マフラーチェックマフラーカラー ブルー系チェックマフラー、オーブ柄がとてもかわいいです。一目惚れして購入しました。目立った汚れなしあくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。またすり替え防止のため返品は受けません。購入前に質問等ありましたお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/mythic220935.html
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ヴィヴィアンウエストヴッド ウール マフラー チェック ブルー
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