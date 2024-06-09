SEE BY CHLOE シーバイクロエ　コート　ネイビー　38 丸襟

シーバイクロエのコートです。表だけラウンドカラーになっています。裏地は花柄になっていて可愛らしいです。コットン混のため、真冬というよりは秋など春などにも使えると思います。コットン60%ウール40%サイズ38着丈86肩幅36cm身幅45cm袖丈54cm●発送方法梱包は極力コンパクトにしますので、商品の折りジワ、たたみジワはご了承願います。また商品サイズにより発送方法を変更する場合ございますのでご了承願います。●サイズ、状態サイズは素人採寸になりますので、多少の誤差はご容赦ください。状態もあくまで個人の主観です。多少の汚れ等の見落としや匂い等がある場合ございます。中古にご理解ある方のみご購入お願いします。着画はお断りします。寸法を参考にサイズ感ご確認お願いします。あくまで古着なりますのでその点ご理解頂いた上でご購入お願いします。※交渉中であっても先に購入した方を優先いたします。ご理解願います。



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