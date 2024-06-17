名陽木工製　トムソン椅子　No.5 ピアノ椅子　【送料込・匿名発送】

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名陽木工 No.5 黒塗・エンジ座面 ピアノ椅子 背付タイプ メイヨウモッコウ ジャパンプライド製 純国産ピアノ椅子



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2023年最新】トムソン椅子の人気アイテム - メルカリ

名陽木工製 トムソン椅子 No.5高低自在 背付き椅子（中古）■サイズ 素人採寸本体高さ87.5cm横幅38.5cm奥行き41cm金具含む44cm座面高さ42.5cm～54cm■状態高さ調節スムーズです。座面鮮やかなエンジ色です。座面目だつきず汚れありません。木部キズ多数あります。金属部多少サビあります。ワックスがけをして地の見えるキズなどは塗り補修済みです。状態につきましては画像にてご確認をお願いします。※写真では写り難い小傷がある場合があります。できる限り清掃、磨き上げをいたしますが中古品ですのでご理解いただける方、よろしくお願い致します。■発送について梱包発送たのメル便で発送いたします。 ・集荷・梱包・搬出はすべてプロにおまかせします。 ・お互いに名前や住所を知らせることなく取引できます。 ・送料5,000円込みの金額です。ご購入(ご入金)いただいた後に集荷を依頼いたしますので、タイミングにより発送まで7日以上いただく場合がございます。ご了承ください。⭐︎ご購入後のお願い⭐︎ご購入いただきましたら、購入者様にお届け希望日時の入力をメルカリ内でお願いしております。ご購入後メッセージの確認をお願い致します。#ピアノ椅子 #トムソン #背付椅子 #高低自在椅子 #グランドピアノ #アップライトピアノ #連弾用 #コンクール用 #ヤマハ椅子 #ヤマハトムソン