[超美品]PORTERポーターガールショルダーバッグ メッセンジャーバッグ

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商品詳細
新品未使用ですが、自宅保管なので細かいことに拘る方はお控えください。(ダメージは感じません)写真掲載分のみです。濃紺です。25cmx30cmx14cm素人の採寸なので多少の誤差は御了承ください。他にも色々出品していますし、これからも色々出品しますのでご覧下さいね。
http://narcologia.ru/goods/approximate955220.html
http://narcologia.ru/goods/unusable746274.html
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