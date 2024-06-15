[超美品]PORTERポーターガールショルダーバッグ メッセンジャーバッグ

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新品未使用ですが、自宅保管なので細かいことに拘る方はお控えください。(ダメージは感じません)写真掲載分のみです。濃紺です。25cmx30cmx14cm素人の採寸なので多少の誤差は御了承ください。他にも色々出品していますし、これからも色々出品しますのでご覧下さいね。