お値下げ！！　AVM アーム　SILVER シルバーリング\u0026バングル

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シルバーAVMのリング\u0026バングルHANDMADESINCE1999リングサイズ13号内外側に見事にびっしり星や宇宙のデザインが彫られています当時雑誌でみつけて即購入したのでシリアルナンバー001と002受注生産制現行モデルではないのでかなり希少品ニッケルメッキ加工されていたのですが素人保管の為、はげている箇所がありますご了承下さいら未使用ではございませんusedとしてご理解の上、ご検討いただけたらと思います購入時の木製のケース、磨く布、取扱い説明書付2つ合わせて10万円くらいで購入