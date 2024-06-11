Vivienne Westwood ヴィヴィアン がま口 二つ折り財布 ブルー

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ご覧頂きありがとうございますʕ•ᴥ•ʔ♡新品未使用♡即購入OK♡支払い確認後48時間以内発送♡送料無料でお届けします✳︎ブランド説明王冠と地球をモチーフとしたロゴでおなじみ、アヴァンギャルドなデザインで世界中にファンを集める「ヴィヴィアンウエストウッド」。ここにいたるまで、SMの要素を採り入れた前衛的なパンクのスタイル、海賊ファッション、魔女ファッションなど、反逆的なファッションを展開。その後19世紀以前のヨーロッパの衣装からインスパイアされた、エレガントな路線に変え、反逆と同居するアヴァンギャルドなデザインとなりました。日本でもショップを進出し確実にファンを増やし続けており、今後も動向が見逃せないブランドです！✳︎商品コメント【コンパクトながらも収納力しっかり♪人気の二つ折り財布】二つ折りのコンパクトがま口タイプで、見た目にも可愛らしいお財布。小さいながらも必要最低限のスペックは備えあり、実用性もあります。硬く表面加工が施されていますので、キズや汚れに強いのもオススメポイント！✳︎商品情報素材：レザーカラー：ブルータイプ：二つ折り財布サイズ：約幅11cm×高さ9cm×マチ3cm内部：札入れ×1、カード入れ×6、オープンポケット×3外部：がま口式小銭入れ×1付属品：純正箱、純正の包み紙、カード商品状態：新品未使用✳︎その他・新品未使用ですが、海外並行輸入品の為、輸送時の箱や包装紙に多少汚れあります。神経質な方は御遠慮下さい。・付属品は入荷時期によって変更する事があります。どうぞご了承ください。・写真掲載では、光の角度や機種によって色味はわずかに明るくまたは暗くなります。イメージと違うなどの理由で評価を下げるのはおやめください。・サイズ表記につきましては、若干の誤差はお許しください。・素材の特性上、色ムラや擦れ・軽微なキズやシワ・小さな黒点・ファスナーや縫製の歪みなどがある場合がございます。必要以上に神経質になられる方は、ご注文前に今一度ご検討ください。ご納得の上でご購入お願い致します。