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アニエスベー アンジェル カメラバッグ ショルダーバッグ レザー ブラウン
商品番号 S90758519034
商品名

アニエスベー アンジェル カメラバッグ ショルダーバッグ レザー ブラウン
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

agnesb.　アニエスベーagnesb.VOYAGEアニエスベーボヤージュポシェット　バッグ　かばん　鞄　肩かけ　斜めがけ　クロスボディレザー　本革　革ボックス　スクエアレディースメイン開閉部　ジップタイプ○サイズ(約cm)(平置き実寸)タテ　ヨコ　マチ　ショルダー18248113(最長)＊500mlペットボトル、長財布が一緒に入る大きさです。○状態外見を損ねるような目立った傷や汚れはなく、きれいな状態です。これから長くご愛用いただけます。◎購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・ストア商品その他ネット購入不要になった私物など　鑑定済みです防水対策の上お届けいたします。梱包資材はリサイクル品を使用する場合がございます。ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。a616010106
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