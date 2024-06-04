(極美品)フォリフォリ　ハンドバッグ　ショルダーバッグ　2way パイソン

購入してから数回しか使用していないので目立った傷などもなくほぼ新品です(^^)2wayのバッグでハンドバックとしてもショルダーバックとしても使用できます。気に入って頂けた方◆即購入OKです！よろしくお願いします■ブランドFolliFollie■柄パイソン柄■メインカラーグレー、ブラック■素材レザー■付属品FolliFollieスウェードチャーム■採寸高さ：18㎝横幅：24㎝奥行き：9㎝ストラップ長さ：125㎝（調節可）カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可



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