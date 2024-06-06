SAGA FURS フェイクファー

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商品詳細
素材···フェイクファーカラー···ブラウン柄・デザイン···無地数年前に百貨店で購入したSAGAFURSのファーです。ショートサイズでどんな洋服にも合わせやすいです。箪笥の肥やしになっていたので出品致します。
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