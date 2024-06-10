HYSTERIC GLAMOUR HYSTERIC BEAR マフラー

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HYSTERICGLAMOURHYSTERICBEARマフラー定価14080円一回のみの使用、その後自宅保管ご理解いただける方のみご購入宜しくお願い致します。また他サイトでも出品してる為お在庫切れになってる場合がございます。ご了承くださいませお返事致しますのでコメント宜しくお願い致します。首に巻きつけた端にHYSTERICBEARの顔とお尻があしらわれたメイド・イン・フランスのニットジャカードのマフラー。甘く編み込んでいる為、着用感がとても軽く、肌触りも柔らかく仕上がっています。■Guillaumond（ギヨモン）社1946年にフランスLyon近郊のSaintPaldeMonsにて創業したニットメーカー。ニットの生産を主とした、最高品質のファクトリーブランドとして活躍しています。デザイン、生産、発送全てがSaintPaldeMonsの自社工場で行われています。確かな素材を使用してフランスで作り上げられたギヨモンのアイテムは、上質かつ独特な質感、カラーリングが特徴です。ヒスグラ ヒステリック グラマー ヒステリックベア ベア クマ マフラー ストール レア ヒスミニ ヒステリック ミニ アメカジ カジュアル 希少