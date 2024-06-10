【⭐️最終値下げ⭐️】beautiful people 2WAYレザー巾着バッグ

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23年5月ZOZOTOWNにて購入しましたが、使う機会が無い為出品しております。タグは取っておりますが未使用品です。定価:14300円⚠︎他サイトでも出品しておりますので予告なく削除する場合がございます以下ZOZOTOWNサイトより引用↓【大人気の《beautifulpeople×STUDIOUS》別注シリーズ】2023春夏待望の再入荷！毎シーズンご好評をいただいているbeautifulpeopleとSTUDIOUSのコラボレーションシリーズ。大人が持ちたいフェイクレザー巾着バッグが登場です。■Detail■・トレンドの巾着バッグに、beautifulpeopleのアイコンであるネームタグを取り入れたデザイン。カジュアルなイメージのある巾着バッグですが、フェイクレザーを使用することでモードで大人っぽい雰囲気にお作りしました。コーディネートになじみやすいシンプルで洗練された形だからこそ細部にこだわりが。・2WAYで使っていただける仕様持ち手の部分は長さを変えて、①短い持ち手の巾着バッグ②長い持ち手に調整してショルダーとして、お使いいただけます。2WAYのバッグにありがちな調整の金具等はついておらず、引っ張るだけで調整が出来るすっきり華奢なショルダーとなっております。・前ポケット付きで収納も抜群コンパクトな見た目ですが、貴重品などはもちろん、長財布や500mlのペットボトルも入るサイズ感になっております。またマチもついており、荷物を入れても綺麗に膨らむ形にしております。更にフロント部分には前ポケットが付いており、こちらにもちょっとした小物を入れて頂くことが可能です。■Fabilc■本革のような見え面の、マットなフェイクレザーを選びました。■Styling■カジュアルなスタイリングにはもちろん、ワンピースやジャケットスタイルなど、女性らしいアイテムやモードなコーディネートにも合わせて頂けます。その日のコーディネートに合わせて、巾着バッグとして/巾着ショルダーとして持ち方を変えて頂くのもおすすめです。オールシーズンお使いいただけるのも魅力です。