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超美品！ロゴが目を引くFENDI長財布
商品番号 M86811992628
商品名

超美品！ロゴが目を引くFENDI長財布
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても可愛いデザインで目を引くこと間違いなし！カード8枚フリーポケット3箇所札入れ3箇所付属品なし
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