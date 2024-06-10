成人式結婚式卒業式髪飾り　プリザーブドフラワードライフラワー

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カラー···レッド華やかな赤の振袖を イメージしたプリザーブドフラワー、ドライフラワーの赤ゴールドオフホワイト髪飾り(^^)アジサイ赤は、真っ赤ではなく 優しい朱赤ですダマスク柄リボンが、煌びやかで豪華です1本1本分かれて いますので一ヶ所にまとめたり 左右に分けて 挿したりとお好きなように アレンジ出来ます◯プリザーブドフラワーアジサイ 4本かすみ草 3本◯ドライフラワー 6本◯リボン 4本計17本☆ハンドメイド☆写真画像は、イメージ画像になりますプリザーブドフラワー等は、自然の物ですので 個体差が あります。 ご不明点があれコメントよろしくお願いいたします。♡成人式 結婚式 卒業式 以外にも♡和装髪飾り 振袖髪飾り 袴髪飾り ウエディング髪飾り お呼ばれ髪飾り 浴衣髪飾り 七五三髪飾り 発表会髪飾りにも いかがでしょうか(^O^)#成人式髪飾り#結婚式髪飾り