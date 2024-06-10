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成人式結婚式卒業式髪飾り　プリザーブドフラワードライフラワー
商品番号 M87064613667
商品名

成人式結婚式卒業式髪飾り　プリザーブドフラワードライフラワー
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,234 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド華やかな赤の振袖を　イメージしたプリザーブドフラワー、ドライフラワーの赤ゴールドオフホワイト髪飾り(^^)アジサイ赤は、真っ赤ではなく　優しい朱赤ですダマスク柄リボンが、煌びやかで豪華です1本1本分かれて　いますので一ヶ所にまとめたり　左右に分けて　挿したりとお好きなように　アレンジ出来ます◯プリザーブドフラワーアジサイ　4本かすみ草　3本◯ドライフラワー　6本◯リボン　4本計17本☆ハンドメイド☆写真画像は、イメージ画像になりますプリザーブドフラワー等は、自然の物ですので　個体差が　あります。　ご不明点があれコメントよろしくお願いいたします。♡成人式　結婚式　卒業式　以外にも♡和装髪飾り　振袖髪飾り　　袴髪飾り　ウエディング髪飾り　お呼ばれ髪飾り　浴衣髪飾り　七五三髪飾り　発表会髪飾りにも　いかがでしょうか(^O^)#成人式髪飾り#結婚式髪飾り
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