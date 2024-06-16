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【極美品】ドルチェ\u0026ガッバーナ ハンドバッグ ポーチ 金具 レオパード レザー
商品番号 K44773429687
商品名

【極美品】ドルチェ\u0026ガッバーナ ハンドバッグ ポーチ 金具 レオパード レザー
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメント下さい♪○アイテムDOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナドルガバD\u0026Gハンドバッグミニバックポーチ2wayがま口レオパードロゴプレートチャームゴールド金具レザーブラウン○サイズ・タテ:約10cm・ヨコ:約16cm・マチ:約5cm・ハンドル:約37cm※平置き実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。○状態特記するような傷汚れなくまだまだ長くご使用頂けます。○カラー茶色ブラウン○素材レザー○付属品チャーム○配送簡易梱包にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承下さいm(__)m○その他、確認事項あくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。※某有名リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品になります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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