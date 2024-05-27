UMIDIGI A13 Pro Max 5G　ブラック

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商品詳細
UMIDIGIA13ProMax5Gandroidスマートフォン新品です。カラーはブラックになります。中身の確認のため、開封だけしました。SIMフリーで国内キャリアの主要バンドにはほぼ全て対応。日本語対応、技適ありですので日本国内の使用に問題はありません。RAM12GB、ROM256GB(SDスロット有)でantutuベンチのスコアは48万前後ありますのでゲーム用途にも向いていると思います。3枚目の写真はアプリインストール時に4K動画を動かしても37℃位だったことを説明したかったのでつけさせていただきました。箱が若干潰れてます。 本体仕様ディスプレイサイズ：液晶6.8インチ最大リフレッシュレート：90Hz解像度解像度：2,460×1,080（FHD+）サイズ高さ：168.46mm横幅：76.3mm厚さ：8.76mm重さ200gシステム仕様OSAndroid12CPU（SoC）MediaTekDimensity900Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/axBluetoothバージョン：5.2SIMサイズ・NanoSIM×2メモリ/保存容量メモリ12GB+保存容量256GBMicroSDカード対応（最大512GB）※片方のSIMスロットと共用カメラ背面カメラトリプルカメラ①6,400万画素（メイン、f/1.8）②500万画素（マクロ、f/2.4）③500万画素（深度測定カメラ、f/2.2）インカメラパンチホール式インカメラ画素数：2,400万画素（メイン、f/2.2)イヤホンジャックありバッテリー容量5,150mAh対応バンド(パッケージ裏面参照)5G:NSA/SA：N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/784G:FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/TDD：B34/38/39/40/413G:WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19CDMAEVDO(BC0/BC1)2G:GSM:B2/B3/B5/B8
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