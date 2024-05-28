クマさま専用（50）

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商品詳細
iPadの純正ケーブルです。※ケーブルのみとなります。※USBCtoC自宅保管ですが、一度も利用しておりません。封筒に緩衝材を入れた上でゆうパケットで発送予定です。#Apple純正#iPad#CtoC
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