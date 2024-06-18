COOFLY ポータブル電源 384000mAh 1000W 1228Wh

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【高出力1000W・大容量1228Wh】1228Wh/384000mAhの大容量ポータブル電源詳細・送料無料・即購入OK・新品、未使用品・発送時、厳重梱包○・災害などに役立つコネクタタイプUSBTypeC,USBTypeAバッテリー容量384000MilliampHours色イオン特徴高速充電電圧12ボルト【高出力1000W・大容量1228Wh】1228Wh/384000mAhの大容量ポータブル電源、純正弦波AC出力は1000Wので、ドライヤー、電子レンジや炊飯器、冷蔵庫などの一般家電製品はもちろん、電動工具にも使用できます。また、LEDライト付き、ボタンを押すだけで点灯になります。キャンプ、車中泊、災害時、野外撮影などに幅広く適用します。【最大10台のデバイスに同時給電】AC出力ポート*2、USB-A出力ポート*2、USB-C出力ポート*2、Type-C（PD65W）*1、シガーライターソケット出力*1、DC-12V出力ポート*2を搭載。さまざまな家電製品に対応しており、最大10台の機器を同時に給電できます。【高寿命リン酸鉄リチウムイオン】:リン酸鉄リチウムイオン充電池、バッテリー容量：1228Wh/384000mAh、AC出力周波数：60Hz【安全性なバッテリー管理システム＆静音冷却ファン付き】本発電機はPSEはもちろんUN38.3、CE、UL、FCCなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、バッテリーのエネルギー利用率を高めて、電源の寿命も延ばします。内蔵のインテリジェント静音冷却ファン付き、本体が熱くなると自動的にファンを起動します、本体を正常の温度に保ちます。また、ランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを搭載しており、停電時も安心、遭難や警告が必要なときはシグナルを出すことができます。