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【未使用品】Panasonic ES-WP9A-H 光美容器
商品番号 S86882930685
商品名

【未使用品】Panasonic ES-WP9A-H 光美容器
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 23,422 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【安心の匿名配送・最短当日出荷】━━未使用品━━外装に伝票を剥がした際の破れや糊残りがあるため特別価格での出品となります。パナソニック(Panasonic)ES-WP9A-H光美容器光エステスムースエピボディ\u0026フェイス用【モデル】スピード×パワーで全身ケア【ダブルランプ】ハイパワーとやさしさを両立。【スピーディー】ワイドな照射面とスピード照射モードで時短ケアが可能。【使用可能部位】脚・腕・ワキ・手・胸・お腹・Vゾーン・Iゾーン・Oゾーン・顔（ヒゲにも対応）【コードの長さ】ACアダプター：1.8m/電源コード：1m管理コード　2422509-10
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