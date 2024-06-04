MAQs ヘルパースプリング　ID65 2k 50mm

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用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···汎用今年の3月購入から7月まで50プリウスの車高調に使ってました。密着部分の擦れ傷などが目立ちますが使ってたので仕方ありません。