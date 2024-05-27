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l700Vミラ ナビック車高調
商品番号 W89745867576
商品名

l700Vミラ ナビック車高調
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 6,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミラl700Vに取り付けしていたナビックのバネとアジャスターになります！レートは12Kだと思います！可変アクスルに干渉していたためバネ一部分削ってあります！中古品のため3Nでよろしくお願いします。発送は大和運輸送料着払いのみです！
http://narcologia.ru/goods/smear888704.html
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