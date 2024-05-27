l700Vミラ ナビック車高調

ミラl700Vに取り付けしていたナビックのバネとアジャスターになります！レートは12Kだと思います！可変アクスルに干渉していたためバネ一部分削ってあります！中古品のため3Nでよろしくお願いします。発送は大和運輸送料着払いのみです！



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