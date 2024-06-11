キャンバーボルト　鬼キャン　深リム　ワイトレ　AQUA アクア　トヨタ　車高調

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日本製/最高強度12.94本セットナットワッシャー全て高強度、重荷重の物です！クロメート仕様この商品は太いタイプが4本です、細いタイプ希望の方はコメントお願いします片側1本ずつで1.5度片側2本で3度ぐらい（イベントや撮影等で使用してください）キャンバーつきます！ラルグス等の調整式で物足りない方にオススメ！同時装着したい方は2本で販売してます！ローダウン済みで、もう少し角度付けたい方にオススメ！タイヤの外減りが気になる方にもオススメです！ほぼ倍の値段で売られている方もいますが、強度も同じですのでご安心ください！以下のような場合、キャンバーボルトの導入を検討してみて下さい。【1】キャンバー調整が出来ない純正形状のサスペンションやダウンサスでローダウンした所、キャンバー角が付きすぎてタイヤの偏摩耗が激しい。【2】キャンバー角を付ける事によって、コーナリング性能やステアリングフィールを向上させたい。【3】トレッドをワイド化した所、タイヤ及びホイールがフェンダーからはみ出してしまい、保安基準に満たなくなってしまった。【4】調整式アッパーマウントの調整幅だけではキャンバー角が足りない。上記のようなケースに対し、キャンバーボルトを付ける事で解決出来る場合があります。(※キャンバーボルトの装着のみで偏摩耗を防ぐことや保安基準適合を保証する内容ではありません。キャンバー角を調整した後は必ずアライメント調整を行って下さい。)重要事項本製品は車検不可となります。純正同等の強度は保たれないため一般公道使用禁止。競技用部品です。万一の事故、故障、損害、取付、使用時の破損等、当方一切その責任を負うことは出来ず全て自己責任にてご使用下さい。納得された上での購入お願いしますアムテックスJ-LINEラルグス