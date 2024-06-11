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商品詳細
車名:CRZ年式:2010年式（平成22年式）走行距離:18万1000kmミッション:AT修復歴:なし（自動車検査員検査済）その他：ETCエアバック パワーウィンドウ パワーステアリング インターナビ フルセグ BluetoothiPhoneミラーリング ドラレコ LEDオーダーメイドシートカバーワコーズのオイルを入れたりなど手入れはしっかりしてます。引っ越しするため、特別価格で出品させていただきます。現車確認可能です。なにかありましたら、出来る限り柔軟に対応するつもりなので気軽に質問してください。
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