ＹＡＭＡＨＡ ＭＴ４Ｘ マルチトラックカセットレコーダー

ＹＡＭＡＨＡＭＴ４Ｘマルチトラックカセットレコーダーきれいな商品です・一部動作確認のジャンク品※詳細：詳しい取り扱いは分からないのでジャンク品と致します（外観・汚れ・機能など全て）確認事項（保障するものでは有りません、使用法法が分からない為）電源入ります・カセットテープ正常に？回っています（添付のテープで確認）・スピード可変しました・早送りや巻き戻しもＯＫ・ランプ点灯・わかる範囲での基本動作は出来ているかなーとは思いますが、多くのスイッチ類が有るためすべての確認は行っていません（出来ない）目視外観綺麗ですが（中古ですのでご理解のうえで）ディスプレイまだ、保護テープ残っています・・・少し剥いで見ると綺麗な状態です。お譲りするのは、本体と電源コード（コードは有りませんでしたのでラジカセのお付けします）気になる方は交換されて下さい・・・スライダーの中に少し誇りがあります（掃除しましたが若干残っています）テープの音声回転斑？不明 質問下さい



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