現状販売‼️ 走行9000キロ台‼️日産ノート‼️純正ナビ　アラウンドビューモニタ

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商品詳細
＊値引き交渉は一切受けません。[車両情報]・車名日産 ノート・グレード DIG-S・年式平成25年式・車検 無し・走行距離 9800km・排気量1200cc・修復歴あり・装備 スマートキー、プッシュスタート、ナビ、バックカメラ、アラウンドビューモニター、アイドリングストップ ETC [注意事項]・現車確認必須❗️・現状販売❗️
http://narcologia.ru/goods/enquire63289.html
http://narcologia.ru/goods/providence839894.html
http://narcologia.ru/goods/Persia549888.html
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