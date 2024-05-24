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現状販売‼️ 走行9000キロ台‼️日産ノート‼️純正ナビ　アラウンドビューモニタ
商品番号 I26911845797
商品名

現状販売‼️ 走行9000キロ台‼️日産ノート‼️純正ナビ　アラウンドビューモニタ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 84,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊値引き交渉は一切受けません。[車両情報]・車名日産　ノート・グレード　DIG-S・年式平成25年式・車検　無し・走行距離　9800km・排気量1200cc・修復歴あり・装備　スマートキー、プッシュスタート、ナビ、バックカメラ、アラウンドビューモニター、アイドリングストップ　ETC　　[注意事項]・現車確認必須❗️・現状販売❗️
http://narcologia.ru/goods/enquire63289.html
http://narcologia.ru/goods/providence839894.html
http://narcologia.ru/goods/Persia549888.html

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