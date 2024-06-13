バヨネット　銃剣　シッシーバー　シーシーバー　ハーレー　ダイナ　スポーツスター

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本気で欲しい方はコメントください。溶接して作りました。実際にダイナで使用してました。ハードテイルやソフテイルやスポーツスターでも、加工すれば着くと思いますが、加工次第だと思います。イーグルバードテールはLEDではありません。ハロゲン球です。テールランプにはナンバー灯も着いてますので、車検も通りました。リフレクター（反射板）は購入者様が、ご用意ください。高さ....1メーター7センチ横幅....24,5センチ横幅は多少調整できると思います。B級チョッパーやビンテージ、アウトローバイカーが好きな方におすすめです。売れない場合出品キャンセルをして、在庫保管するつもりです。大きい物ですので、発送はクロネコヤマトからの発送になります。早い者勝ち即購入ok