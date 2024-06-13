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バルカン400 アメドラ製　ワイドトリプルツリー
商品番号 M78786587472
商品名

バルカン400 アメドラ製　ワイドトリプルツリー
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 24,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仕様変更の為出品しました。角度は多分12°かなと思います。ワイドですのでブレーキローターのボルト必要です。ボルトは有りませんので他で購入して下さい。ライトベース付き　フロントフォーク延長付き　フォーク延長は純正ステムには付きませんローターボルト7本中6本はあったので付けます定価10万純正ステム　内寸18センチ　延長取り付け部　19センチ値段交渉は致しますが常識ある範囲でお願い致します。自作のライトベース出てきたので欲しい方言って頂けたら付けます。ライト2段になります。
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