未開封 沖縄 千草 ちぐさ サメ軟骨 コンドロイチン・グルコサミン 2個 セット

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商品詳細
フィルム未開封✨沖縄千草ちぐさサメ軟骨コンドロイチン・グルコサミン賞味期限 2025.3 2025.4内容量 600粒40代から減少するクッション成分や軟骨成分など、16種類のサポート成分を一粒に凝縮。いくつになっても自分の脚で元気に歩き、毎日をイキイキと過ごしたい方におすすめします‼️[原材料]エゾウコギ末、アセロラリーフ末、酸化マグネシウム、コラーゲンペプチド、グルコサミン（えび・かにを含む）、キャッツクロウ末、ニッケイ末、デキストリン、サメ軟骨抽出物、甘草末、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、ヒアルロン酸、セレン含有酵母、ビール酵母、エラブ海蛇末、梅エキス末、キャッツクロウエキス、ゴカヒエキスちぐさの健康食品・サプリメントは自社農場で丹念に育てた完全無農薬・無化学肥料の沖縄伝統島野菜やヌチグスイグサ※を中心に、数千種類にもおよぶ自然素材の中から体を元気に、心を豊かにしてくれる素材を厳選しています‼️※ヌチグスイグサ…沖縄の方言で「命を癒し、滋養となるもの」の意味安心安全のゆうゆうメルカリ便ゆうパケットプラス匿名配送で丁寧に発送致します✨発送は水～金曜日が主です。
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