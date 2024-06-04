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Millefiori sweet lime 350ml 本体
商品番号 G35723878001
商品名

Millefiori sweet lime 350ml 本体
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Millefiorisweetlime350ml本体爽やかなライムにほんのりとバニラが香るミステリアスで官能的な香り。何本か出品してますのでまとめて購入される場合はお値引致します。トップノート：ライム/ネロリ/レモンミドルノート：ストロベリー/ゼラニウム/カシス/スグリラストノート：ベチバー/ローズウッド/ムスク#アロマ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly257084.html
http://narcologia.ru/goods/cotton480261.html
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