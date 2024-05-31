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クレイビューティ　デンタルクレイ2個セット
商品番号 L93729327507
商品名

クレイビューティ　デンタルクレイ2個セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイビューティ　デンタルクレイ2個セット　75g×2歯みがき　hbiクレイ（モンモリロナイト）の歯みがきペーストです。泡立ちません。溜まってくる唾液も吐き出さずに磨いたほうが歯がチュルッチュルになります❤️味蕾を傷つけないので歯磨きした後すぐに飲食しても味が変わりません♪※使用期限の切れた旧パッケージ品ではなく、使用期限内の新パッケージのものをお送りします❤️コメント無し、即購入大歓迎❤#さとさんの部屋研磨剤不使用発泡剤不使用サルフェートフリー種類···歯磨き粉オーラルケア特徴···無着色、無香料、低刺激、フッ素不使用、研磨剤不使用・低研磨、ノンアルコール
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