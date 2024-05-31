ゲラン　ランスタンドマジー　 オーデパルファン 100ml　フランス製

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商品詳細
■商品状態 購入時期：2023年9月 残量：全量廃盤になったビーボトルです。香調：ウッディーフローラルウッドとホワイトムスクを中心とした、軽やかでやわらかな香りを奏でる、透明感にあふれたフレグランス。ベルガモットのトップノートに続くのは、ローズやフリージアの軽やかなムスキーフローラル。独自のブレンド「ゲルリナーデ」にならった「ムスキナーデ」のホワイトムスクが、ウッドとアーモンドによって温かみを増します。#ランスタンドゲランオーデパルファン#メイクアップ#香水#ランスタンマジーオーデパルファン#ゲラン容量···50ml〜99ml容量···100ml〜199ml
http://narcologia.ru/goods/sepulchral744632.html
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