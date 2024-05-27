【新品】メゾン マルジェラ レプリカ レイジー サンデー モーニング 100ml

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\"メゾンマルジェラレプリカレイジーサンデーモーニング100mlです。メゾンマルジェラの中でもダントツの人気香水！お試し用にいかがでしょうか？トムフォード(TOMFORD)商品の状態：新品・未使用容量：100ml購入時期：2023年7月種類:オードトワレ日曜日の朝、洗い立てのやわらかいリネンのシーツに包まれて過ごす心地良い時間をイメージしたレプリカオードトワレレイジーサンデーモーニング。爽やかで清潔感のある心を落ち着かせる香りがやさしく肌を包み込みます。リリーオブザバレーとホワイトムスクによって再現されたパリッとしたシーツを想起させるフローラルムスクの香りと窓から注ぎ込む温かい太陽の光を表現するアイリスとアンブレットシードの香りをお楽しみいただけます。●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。即購入OKです☆※お値下げ不可です。※冷暗所で保管していますが、出品物はすべて個人・素人の自宅保管品です。※アトマイザーに擦れ・小傷の有る場合がございます。細部まで気になられる方は購入をお控えください。\"