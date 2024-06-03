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ヴィヴィエクス　シャクリー3本セット
商品番号 O92847761396
商品名

ヴィヴィエクス　シャクリー3本セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 12,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャクリー　vivixカプセルタイプ　3本セット60粒入です。最短の賞味期限は2023年10月です。他2本は2024年3月値引き不可です。3本まとめての販売です。1本のみ、2本のみの販売不可です。自宅保存です。ペットいます。神経質な方、ご遠慮ください。21時以降のコメント等は、翌日以降になります。専用にして一定時間経過しても購入手続きされない場合は、専用解除します。以上ご理解いただけたら、よろしくお願いします(*^^*)
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