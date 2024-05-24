GAP KIDS XXL 160ジャンパー　コート　防寒　裏ボア　ブラック　黒

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商品詳細
GAPKIDSXXL160黒 ブラック 防寒着かなり暖かいです。フードは取り外し可能。喫煙者、ペットなし高学年女子が1〜2シーズンに登下校で着ていました。状態は悪くありませんが、こどもが着ていたものなので、それなりの使用感はあります。特記する傷や汚れはありません、現状を画像で確認のうえ気になる点はコメントしてからご購入ください。迅速、丁寧なお取引をこころがけております。即購入も可能です。簡易包装で、メルカリ便で発送します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle799225.html
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