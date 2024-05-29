日本育児　スマートゲートⅡプラス

写真の通り部品が揃っています。拡張フレームを含めて左側は未使用です。上げ下げする二重ロックバーのみ、面倒で使用していませんでした。そのため、ネジが一つ足りません。ですが、バーはなくても問題なく使えます。現に、バーがない製品があるぐらいです。



日本育児 スマートゲイト2 プラス [本体] 階段上でも使用できる扉付きゲート 【大型商品 代引き不可・日時指定不可】-日本育児公式オンラインショップ eBaby-Select



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