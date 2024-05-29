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日本育児　スマートゲートⅡプラス
商品番号 K63675809748
商品名

日本育児　スマートゲートⅡプラス
ブランド名 ニホンイクジ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の通り部品が揃っています。拡張フレームを含めて左側は未使用です。上げ下げする二重ロックバーのみ、面倒で使用していませんでした。そのため、ネジが一つ足りません。ですが、バーはなくても問題なく使えます。現に、バーがない製品があるぐらいです。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper915609.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial931916.html
http://narcologia.ru/goods/assessor103903.html

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