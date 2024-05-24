ポロラルフローレン　POLO アウター　紺　110 シンプル　女の子

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商品詳細
ポロラルフローレンPOLORalphLaurenアウター 紺色サイズ110シンプルなので、娘と息子で使っていましたどちらもワンシーズンほどしか使っていません。子どもが着用した中古品という点を御理解の上ご検討よろしくお願いいたしますタグに名前を記入していますので、ペンで消しての発送とさせていただきます。
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