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F0307　Champion　チャンピオン　カットソー　ロゴ　コットン１００％
商品番号 P15944248747
商品名

F0307　Champion　チャンピオン　カットソー　ロゴ　コットン１００％
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんある商品の中からご覧いただきありがとうございます！フォロー割！おまとめ買い割引実施中！フォロー後コメントで【割引希望】他にも多数出品中です!!是非こちらからご覧ください(ㅅ˙˘˙)*.+゜⤵️⤵️⤵️#スマイルハウスの一覧■ブランド：チャンピオン■サイズ：１４０■カラー：グレー【平置採寸】着丈：前４６、後４７肩幅：３６身幅：４０袖丈：４３(cm)※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにつとめておりますが、撮影時の環境、お使いのモニター設定、照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。掲載写真が全てです。素人保管のためご判断の上、購入をご検討ください。簡易包装で丁寧に梱包して出荷いたします。ご不明な点がありましたらお気軽にコメントください♪よろしくお願い致します(*´ω`*)フォローされましたら【割引希望】とコメント下さい！！1500円〜2999円→200円3000円〜4999円→400円5000円〜6999円→600円7000円〜9999円→900円10000円〜→要相談フォローどうぞよろしくお願いします！フォロワーの方には★☆★特別割引★☆★
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