平沢進 会報 GREEN NERVE【8〜10号】

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中古で購入。ページの抜けや破れはございません。白いページに経年劣化によるシミ汚れがありますが、読むだけであれば支障はございません。あくまで古いものであることをご了承の上、ご購入をお願い致します。「10号」表紙の白部分、特に背表紙部分に強いヤケがございます。内容…2001年〜2002年代までの平沢進氏の活動が収められています。賢者のプロペラ、HirasawaEnergyWorks、ソーラ・レイなど。バラ売り…【2点以上】から承ります。価格は号数によって変動するためコメントにてお願い致します。なお、交渉の途中であっても即購入の方優先です。#ミュージシャン#平沢進P-MODELグリーンナーブGREENNERVEファンクラブFC会報