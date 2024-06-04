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ゼット バット 軟式用
商品番号 S76916217308
商品名

ゼット バット 軟式用
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

ゼットバット軟式少年用傷や汚れはありますが、凹みなどはないです。まだまだ使えます。
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