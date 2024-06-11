ピンG430MAXプラチナムスピーダー4X

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商品詳細
種類···ドライバー利き手···右ピンG430MAX10.5度にプラチナムスピーダー4Xを指していました。46インチで工房にて組んでもらってます。フジクラのジュエルラインで軽硬でめちゃくちゃ気持ち良くシャフトが走ります。ヘッドは安定感抜群なので、飛ぶし曲がりませんでした。断捨離のため出品します。ヘッドはコーティング済みです。
http://narcologia.ru/goods/smear580804.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation176024.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle134525.html
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