Rawlings(ローリングス) 軟式用バット ハイパーマッハ

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商品詳細
商品名：軟式野球バットメーカー：ローリングス種類：ハイパーマッハミドルバランスBR7FHYMAサイズ：85センチ人気シリーズ、ハイパーマッハ。振り抜きやすさを追求し、低い弾道、強い打球で安打増産を狙う軟式用バット。ミドルバランス他のバットを購入したため出品します。長らく活用してました。個人的には振り易く、愛用してました。競技の種類···軟式素材···金属バランス・特徴···ミドルバランス
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