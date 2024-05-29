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鬼滅の刃　煉獄杏寿郎　塗装完成品
商品番号 M85794923242
商品名

鬼滅の刃　煉獄杏寿郎　塗装完成品
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイプラモデル鬼滅の刃　煉獄杏寿郎をエアブラシにて全塗装品です。服やズボンのシワには黒で陰影をつけ茶色にてボカシでグラデーション塗装しています。細かい部分は筆塗りし艶消しにてトップコートしております。インスタ　【haya.8810.31】に全体が見れるように回転している動画ありますので良ければご覧ください。各箇所外しプチプチに巻きダンボールにて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/interconnect178570.html
http://narcologia.ru/goods/reflector677864.html
http://narcologia.ru/goods/tenet121763.html

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