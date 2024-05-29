絵画 300 油絵/花/薔薇/バラ/旧古河庭園場/F4号

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絵画300油絵/花/薔薇/バラ/旧古河庭園場/F4号※他の絵画作品も出品しています。※倉庫整理のため、大幅に価格を下げて出展し、気に入ってくださった方に持っていただけることを願っています。●作家： 橋谷勇慈●タイトル：No.300薔薇(旧古河庭園)●画材： キャンバスに油彩 ※額無し●サイズ：F4号(24.3x33.4cm)●制作年： 1996年※額装せずに、簡単に壁にかけられます。 「押しピン(だるまピン)」や細い釘を壁に刺して、キャンバス木枠を引っ掛けます。 額装する場合は、額をご自分でご用意ください。———————●作家プロフィール橋谷勇慈(はしやゆうじ)1960年愛知県生まれ長い間、東京の街景など風景画を中心に油絵を制作。近年は、自然界の秩序を抽出して得た形に、独自の彩色を施して油彩画を制作しています。【個展】2007,2008年第１,2回個展 正光画廊戸越本店 （画廊企画。東京の実景を題材にした油絵約50点を展示）2012〜2020年 第３〜１１回 個展ギャラリー檜(東京京橋)「混沌の中の秩序」他2021年ギャラリーなつか(東京京橋)【その他】1995～1998年正光画廊銀座大賞展入選・選抜展、以降同画廊で展示2001年東京都議会定例議会の交通広告(ポスター)に東京風景シリーズを採用(４回)2004年「山手線二十九景（駅周辺の油絵風景画全29作）」制作 東芝ドキュメンツ(株)卓上カレンダーに油絵「東京の街景」12点を採用2010〜2015年 「視惟展（しいてん）」藤屋画廊他2016年単行本「ツイてない僕を成功に導いた強運の神様(早川勝;大和書房;2006.7)」の装画2016年〜2018年 グループ展[8colors](自分が企画した展示、ギャラリー檜)2019年日本–スペイン交流展(スペインマヨルカ島、ArtLabTokyo企画)2019年〜2020年 JAALA国内展2021年NAU21世紀美術連立展（国立新美術館）