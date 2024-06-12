巨人　後藤孝志　実使用ユニフォーム＆直筆サイン色紙　プロ野球　ジャイアンツ

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商品詳細
巨人で15年活躍しました後藤孝志氏の実使用ユニフォームと直筆サイン色紙のセットになります。プロコレクションユニフォームとは違い、本人特注サイズのためサイズの記載はありません。また脇の作りがプロコレクションユニフォームとは異なります。色紙は非売品球団公式色紙に書かれています。【後藤孝志】パンチ力を秘める勝負強い打撃と俊足、内・外野複数ポジションを守れるユーティリティー性が武器。現役時代は主に準レギュラー、代打などスーパーサブとして活躍。また、ガッツ溢れるプレーなどでチームのムードメーカーとなり、多くのファンを魅了した。長嶋茂雄王貞治 巨人軍コーチ支給品
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